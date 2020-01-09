Дочь Ленни Кравица Зои обнажилась для обложки модного журнала Elle
Дочь Ленни Кравица Зои обнажилась для обложки модного журнала Elle. Фотографиями знаменитость похвасталась фанатам в социальной сети Instagram.
Зои Кравиц любит удивлять своих преданных поклонников необычными образами. Например, на мероприятии в честь вручения премии «Оскар» актриса предстала перед публикой в бюстгальтере из чистого золота. Также дочь Ленни Кравица и Лизы Боне часто участвует в откровенных фотосессиях. Несколько часов назад Зои Кравиц показала снимок, на котором она позирует полностью обнаженной. При этом знаменитость скрестила ноги и руки, чтобы прикрыть интимные места. Свой образ актриса дополнила массивным колье, украшенным жемчугом и ракушками. Также Зои Кравиц сообщила подписчикам, что на страницах журнала Elle будут опубликованы и другие фотографии, на которых она будет позировать обнаженной и в откровенных нарядах.
Подписчики оставили положительные отзывы и отметили, что Зои Кравиц получилась на фото очень милой и нежной. Многие написали, что с нетерпением ждут выхода журнала с ее изображением на обложке. Публикация уже набрал почти 450 000 лайков.
Зои Кравиц любит удивлять своих преданных поклонников необычными образами. Например, на мероприятии в честь вручения премии «Оскар» актриса предстала перед публикой в бюстгальтере из чистого золота. Также дочь Ленни Кравица и Лизы Боне часто участвует в откровенных фотосессиях. Несколько часов назад Зои Кравиц показала снимок, на котором она позирует полностью обнаженной. При этом знаменитость скрестила ноги и руки, чтобы прикрыть интимные места. Свой образ актриса дополнила массивным колье, украшенным жемчугом и ракушками. Также Зои Кравиц сообщила подписчикам, что на страницах журнала Elle будут опубликованы и другие фотографии, на которых она будет позировать обнаженной и в откровенных нарядах.
Подписчики оставили положительные отзывы и отметили, что Зои Кравиц получилась на фото очень милой и нежной. Многие написали, что с нетерпением ждут выхода журнала с ее изображением на обложке. Публикация уже набрал почти 450 000 лайков.