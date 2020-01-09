В Канаде обнаружили "кладбище" автомобилей Lada
На территории одной из канадских провинций местные жители обнаружили настоящее кладбище старых автомобилей российского АвтоВАЗа. Сообщается, что в этом месте похоронены едва ли не все из существовавших когда-либо моделей марки Lada.
Вообще наличию большого количество отечественных автомобилей в Канаде удивляться не стоит. В советские времена и даже после распада СССР АвтоВАЗ активно торговал в Канаде своими машинами. Более того, местное население высоко ценит компактные новиники с доступной ценой, поэтому продажи моделей Lada в Канаде велись вплоть до 1998 года. Более того, российский автогигант даже планировал возобновить свое присутствие на канадском рынке в 2019 году, а пока в Сети показали кладбище российских машин, которое, как оказалось, существует уже довольно давно. Через отдельные экземпляры в этом месте даже успели прорасти деревья.
Немного странным выглядит и тот факт, что традиционно педантичные канадцы до сих пор не отправили весь этот металлолом на утилизацию, а просто бросили автомобили гнить под открытым небом.
Вообще наличию большого количество отечественных автомобилей в Канаде удивляться не стоит. В советские времена и даже после распада СССР АвтоВАЗ активно торговал в Канаде своими машинами. Более того, местное население высоко ценит компактные новиники с доступной ценой, поэтому продажи моделей Lada в Канаде велись вплоть до 1998 года. Более того, российский автогигант даже планировал возобновить свое присутствие на канадском рынке в 2019 году, а пока в Сети показали кладбище российских машин, которое, как оказалось, существует уже довольно давно. Через отдельные экземпляры в этом месте даже успели прорасти деревья.
Немного странным выглядит и тот факт, что традиционно педантичные канадцы до сих пор не отправили весь этот металлолом на утилизацию, а просто бросили автомобили гнить под открытым небом.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:30