Жительница Ростова пожаловалась на странных насекомых, упавших с купленной к Новому году пихты
Жительница Ростова пожаловалась на странных насекомых, которые упали с купленной к Новому году пихты. Дерево было приобретено в Леруа Мерлен на улице Орбитальной.
Семья приобрела дерево, но спустя 10 дней с него стали сыпаться неизвестные насекомые. Зимний символ пришлось выбросить, а жуков горожане собрали в банку, чтобы впоследствии сдать в Роспотребнадзор для исследования.
Женщина, обнаружившая под купленным новогодним деревом неизвестных особей, решила, что это могут быть клещи, что ставит под угрозу здоровье ее домочадцев. Она позвонила на горячую линию магазина, где приобрела пихту. Сотрудники торговой точки сообщили, что не знают, обрабатывалось ли дерево перед продажей какими-либо химикатами, и посоветовали провести дезинсекцию самостоятельно. Компенсация за испорченный продукт предложена не была. С жалобой на недобросовестность продавца женщина планирует обратиться в Роспотребнадзор.
Фотографией неизвестных насекомых, упавших с пихты, семья поделилась в Сети. Большинство пользователей скептически отнеслись к негодованию горожан и не нашли повода для возмущений. На кадре видно, что жуки, найденные под деревом, не являются клещами, и здоровью домочадцев не угрожают. Некоторые предположили, что, попав в теплую среду, насекомые проснулись от зимней спячки.
Семья приобрела дерево, но спустя 10 дней с него стали сыпаться неизвестные насекомые. Зимний символ пришлось выбросить, а жуков горожане собрали в банку, чтобы впоследствии сдать в Роспотребнадзор для исследования.
Женщина, обнаружившая под купленным новогодним деревом неизвестных особей, решила, что это могут быть клещи, что ставит под угрозу здоровье ее домочадцев. Она позвонила на горячую линию магазина, где приобрела пихту. Сотрудники торговой точки сообщили, что не знают, обрабатывалось ли дерево перед продажей какими-либо химикатами, и посоветовали провести дезинсекцию самостоятельно. Компенсация за испорченный продукт предложена не была. С жалобой на недобросовестность продавца женщина планирует обратиться в Роспотребнадзор.
Фотографией неизвестных насекомых, упавших с пихты, семья поделилась в Сети. Большинство пользователей скептически отнеслись к негодованию горожан и не нашли повода для возмущений. На кадре видно, что жуки, найденные под деревом, не являются клещами, и здоровью домочадцев не угрожают. Некоторые предположили, что, попав в теплую среду, насекомые проснулись от зимней спячки.
Общество
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:38