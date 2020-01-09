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Тина Канделаки: "Фильму «Холоп» удалось добиться успеха благодаря сюжету о «зарвавшемся мажоре" и игре актеров"

Недавно вышедшая комедия «Холоп» сумела в кратчайшие сроки побить рекорды по кассовым сборам. Тина Канделаки рассказала, каким образом фильму удалось добиться успеха.

Премьера фильма «Холоп» состоялась 26 декабря и за новогодние каникулы в прокате удалось собрать около 2 млрд рублей, что сделало его самой кассовой комедией за всю историю российского кинематографа. Столь впечатляющий успех был совершенно неожиданным не только из-за своего незамысловатого сюжета, но и противоречивых отзывов от критиков и публики. О причине сложившейся ситуации высказалась известная телеведущая Тина Канделаки.

По словам звезды, посетителей кинотеатров завлекли обещания о "доброй" и веселой, но простой завязке, поскольку россияне устали от контента с негативом и насилием. Кроме того, сказку от Клима Шипенко благосклонно восприняли некоторые россияне благодаря клише «зарвавшегося мажора, который получил по заслугам». Дополнением к этому стала отличная игра Саши Бортич и Милоша Биковича, персонажи которых заслужили свой хэппи-энд.

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Культура / Главные новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:21

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