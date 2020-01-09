Тина Канделаки: "Фильму «Холоп» удалось добиться успеха благодаря сюжету о «зарвавшемся мажоре" и игре актеров"

Премьера фильма «Холоп» состоялась 26 декабря и за новогодние каникулы в прокате удалось собрать около 2 млрд рублей, что сделало его самой кассовой комедией за всю историю российского кинематографа. Столь впечатляющий успех был совершенно неожиданным не только из-за своего незамысловатого сюжета, но и противоречивых отзывов от критиков и публики. О причине сложившейся ситуации высказалась известная телеведущая Тина Канделаки.По словам звезды, посетителей кинотеатров завлекли обещания о "доброй" и веселой, но простой завязке, поскольку россияне устали от контента с негативом и насилием. Кроме того, сказку от Клима Шипенко благосклонно восприняли некоторые россияне благодаря клише «зарвавшегося мажора, который получил по заслугам». Дополнением к этому стала отличная игра Саши Бортич и Милоша Биковича, персонажи которых заслужили свой хэппи-энд.