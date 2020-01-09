"Хруст в суставах или покраснение кончиков пальцев": Состояние рук может свидетельствовать о различных заболеваниях
Эксперты рассказали, что состояние рук человека может свидетельствовать о различных заболеваниях. Об этом говорит хруст в суставах, желтизна ладоней, изменения в состоянии ногтей или покраснение кончиков пальцев.
Медицинские работники выяснили, что онемение в больших пальцах свидетельствует о проблемах с дыхательной системой, а в мизинцах говорит о том, что сердечно-сосудистая система ослаблена. Хруст в суставах может указывать на артрит или дефицит кальция. Постоянно холодные руки сигнализируют о нехватке никотиновой кислоты и плохой проводимости периферических сосудов. Симптомом эндокринных нарушений, заболеваний щитовидной железы или сахарного диабета могут быть влажные руки.
Большое количество мелких углублений на ногтевых пластинах могут говорить о псориазе, артрите или экземе. Покрасневшие ладони чаще всего указывают на аллергию, а их желтизна — на проблемы с печенью. Специалисты советуют не игнорировать симптомы заболеваний и каждые 6 месяцев проходить обследования, а также сдавать все необходимые анализы.
Медицинские работники выяснили, что онемение в больших пальцах свидетельствует о проблемах с дыхательной системой, а в мизинцах говорит о том, что сердечно-сосудистая система ослаблена. Хруст в суставах может указывать на артрит или дефицит кальция. Постоянно холодные руки сигнализируют о нехватке никотиновой кислоты и плохой проводимости периферических сосудов. Симптомом эндокринных нарушений, заболеваний щитовидной железы или сахарного диабета могут быть влажные руки.
Большое количество мелких углублений на ногтевых пластинах могут говорить о псориазе, артрите или экземе. Покрасневшие ладони чаще всего указывают на аллергию, а их желтизна — на проблемы с печенью. Специалисты советуют не игнорировать симптомы заболеваний и каждые 6 месяцев проходить обследования, а также сдавать все необходимые анализы.