Лунное затмение 10 января: Чего следует остерегаться людям в этот период





Ежегодное количество лунных затмений обычно достигает лишь трех, но в текущем году россияне могут ожидать и четвертое. Ближайшее астрономическое событие произойдет в пятницу 10 января, когда 90% всей поверхности спутника будет закрыто проходящим Солнцем. По словам астрологов, феномен может оказывать сильное влияние на самочувствие людей. Эксперт Эфа Форина утверждает, что лунное затмение этот день произойдет под знаком Рака, который управляет эмоциями и переменами в личной жизни.Астролог рекомендует проявить осторожность 10 января при покупке недвижимости, ремонте помещений, а также общении с сожителями. Подобный подход также стоит предпринять и по отношению к ключам, сигнализациям и во время работы с договорами. Не лишним станет и "разговор по душам" с близкими, который позволит добиться душевного равновесия. Наконец, крайне важно следить за собственным здоровьем, избегая употребления спиртного и тяжелой пищи.