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Ученые из США разработали метод борьбы с раком с помощью соли

Исследователи из Университета штата Джорджии смогли разработать новый метод борьбы с раком. Оказалось, что злокачественные клетки можно обезвредить с помощью соли, которая является для них токсичной.

Новое исследование в Университете Джорджии нашло способ бороться с раковыми клетками, который потенциально менее вреден для пациента. Наночастицы хлорида натрия токсичны для опухолей и могут стать необходимыми для терапии, которая имеет меньше негативных побочных эффектов, чем современные методы. Ученые обнаружили, что одноцепочечные наночастицы можно использовать в качестве "троянского коня" для доставки ионов соли в пораженные участки и нарушать их развитие. Обычно подобные клетки не пропускают натрий хлорид, но новая разработка позволит преодолеть этот барьер.

Для подтверждения своих доводов, исследователи провели эксперименты на лабораторных мышах. В 66% наблюдалось снижение темпа роста опухолей после введения соли при том, что испытуемые не пострадали от резкой потери веса или поражения важных органов. Была также проведена процедура вакцинации убитыми раковыми клетками. Это привело к тому, что мыши продемонстрировали гораздо большую устойчивость к последующему распространению онкологии и оставались свободными от нее в течение более двух недель. С усовершенствованием метода врачи смогут предоставить в будущем безболезненное и нетоксичное лечение для больных людей.

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Наука / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:50

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