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Илья Авербух высоко оценил выступление Медведевой в своем шоу «Волшебник страны Оз»

Илья Авербух высоко оценил выступление Медведевой в своем шоу «Волшебник страны Оз». Он поделился своими впечатлениями на странице в Instagram, где поблагодарил участников новогодних спектаклей.
Илья Авербух высоко оценил выступление Медведевой в своем шоу «Волшебник страны Оз»

Ледовые шоу «Волшебник страны Оз» проходили с 30 декабря до 7 января. Хореограф и серебряный призер Олимпиады в танцах на льду Илья Авербух поблагодарил всю команду, которая принимала участие в постановке, сделав акцент на мастерстве и выдержке актеров, отработавших по три спектакля в день. Он отметил, что это стоило всем участникам не только значительных физических, но и огромных эмоциональных затрат. Каждого выступающего хореограф считает хорошим артистом, так как все замечательно вжились в роли.

Отметил хореограф также заслуги Евгении Медведевой, которая сыграла одну из ключевых ролей в спектакле – Дороти. Это дебютное выступление спортсменки в ледовом шоу, ее график выстроен таким образом, чтобы не прерывать участие на главных соревнованиях по фигурному катанию. Илья Авербух считает, что Медведева прекрасно справилась с возложенными на нее задачами.

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ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 12:44

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