АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Улучшение сна и повышение производительности: мозг человека положительно реагирует на порядок в…
EUR 68.05 USD 61.26
Курс валют на 11.01.2020

«У нас пополнение в семье»: Ведущую «Дом-2» Ксению Бородину и Курбана Омарова поклонники поздравили с набранными килограммами

Ведущая скандального телевизионного шоу «Дом-2» Ксения Бородина множество раз говорила о том, что быть многодетной мамой пока не планирует. Однако ее и Курбана Омарова пользователи социальных сетей поздравляют с пополнением. Как выяснилось, речь шла совсем не о детях, а о набранных килограммах.
«У нас пополнение в семье»: Ведущую «Дом-2» Ксению Бородину и Курбана Омарова поклонники поздравили с набранными килограммами

Во время новогодних каникул Ксения Бородина и Курбан Омаров посетили Китай. По словам супруга, он думал, что во время отдыха будет бегать по утрам, а также питаться исключительно правильной пищей. Однако его планы рухнули. В итоге мужчина отметил, что у них в семье «пополнение». Курбан Омаров подчеркнул, что за эти праздники он набрал целых семь килограммов.

Помимо этого Курбан Омаров дал совет подписчикам не следовать его примеру. Пользователи социальных сетей тут же принялись комментировать публикацию. Они говорили, что в праздники все такие. Стоит отметить, что на фотографии Омаров стоит вместе со своим сыном от первого брака. Некоторые отметили, что отец и сын очень сильно похожи.


Напомним, что ранее семья Бородиной отправились в Китай, чтобы отметить там Новый 2020-й год.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников 9-01-2020, 12:32

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Facebook запускает новый дизайн для оформления…
В Индонезии найдены десять новых видов певчих…
Компания Apple зарегистрировала патент на устройство…
Настя Каменских стала напоминать школьницу из-за новой прически с…
Медики рассказали о трех природных средствах для лечения язвы…
Анастасия Волочкова поделилась архивным фото с…
Появилась информация о новом поколении Mitsubishi…
Алла Пугачева удивила помолодевшим видом во время похода в кино с детьми и…
Ученые сняли на камеру животных в зоне отчуждения…
Николай Басков презентовал щенка цвергшнауцера юному певцу Максиму…
Компания Chery зарегистрировала марку Exeed в…
Дочь Даны Борисовой Полина сама сделала шаг к примирению с матерью после…
Начались продажи бюджетного кроссовера Volkswagen Jetta…
В архивах Ивана Бортника найдена ранняя версия песни “Райские яблоки” Владимира…
Александр Кокорин в Дубае провел время в компании Валерии и Иосифа…
Ведущая "Дом-2" Ольга Бузова намекает, что скоро будет праздновать с друзьями не только свой день…
Медики рассказали о способах очищения печени и почек после перенесенного…
Innovusion представил превосходящий зрение человека лидар…
Американские ученые объяснили радужную окраску перьев…
Ikarus стал выпускать электробусы после 15-летнего…
“Зрителю нравится”: Владимир Винокур выступил против закрытия…
Психологи рекомендуют не сразу убирать новогодние украшения и выбрасывать ёлку, чтобы избежать зимней…
В Польше археологи нашли древнее оружие балтийских…
Физик Кевин Грейзер: "Юпитер нельзя назвать щитом для Земли от космического…
На Украине состояние Черноморского флота назвали…
В США найдены самые старые элементы пищеварительного тракта таинственного первобытного…
Михаила Боярского снова оштрафовали за неправильную парковку в центре…
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф: "Украинский лайнер был сбит случайно из-за человеческой…
В Китае от неизвестного ранее вируса впервые умер…
Иван Телегин отказалася от претензий на дом, где живет певица Пелагея с…
До брака с Лолитой Дмитрий Иванов был женат на женщине, годящейся ему в…
WhatsApp уходит с платформы…
"Лучший в мире крестный": Филипп Киркоров поздравил Андрея Малахова с днём…
Японские ученые доказали, что VR ухудшает память и искажает…
Юлия Проскурякова ответила на вопрос подписчиков о рождении второго ребенка в браке с…
Уфолог Скотт Уоринг обнаружил на мегалитах вблизи Стоунхенджа загадочные…
В интернете вспомнили про закопанный на 50 лет Plymouth…
Дерматолог из Египта назвал продукты для уменьшения симптомов…
Лондонские кэбы отправятся покорять города…
Компания ГАЗ намерена производить низкопольный микроавтобус «ГАЗель…
Просмотреть все новости