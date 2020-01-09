«У нас пополнение в семье»: Ведущую «Дом-2» Ксению Бородину и Курбана Омарова поклонники поздравили с набранными килограммами

Во время новогодних каникул Ксения Бородина и Курбан Омаров посетили Китай. По словам супруга, он думал, что во время отдыха будет бегать по утрам, а также питаться исключительно правильной пищей. Однако его планы рухнули. В итоге мужчина отметил, что у них в семье «пополнение». Курбан Омаров подчеркнул, что за эти праздники он набрал целых семь килограммов.Помимо этого Курбан Омаров дал совет подписчикам не следовать его примеру. Пользователи социальных сетей тут же принялись комментировать публикацию. Они говорили, что в праздники все такие. Стоит отметить, что на фотографии Омаров стоит вместе со своим сыном от первого брака. Некоторые отметили, что отец и сын очень сильно похожи.Напомним, что ранее семья Бородиной отправились в Китай, чтобы отметить там Новый 2020-й год.