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Медики рассказали об опасности хламидиоза для женщин

По словам российского медика Татьяны Калины, хламидиоз чаще всего вредит шейке матки и уретры, позднее распространяясь в иные органы. Эксперт рассказала, почему болезнетворные бактерии несут опасность для женщин.

Широко известно, что хламидиоз передается половым путем, внутриутробно, а также во время прохождения через родовые пути. В то же время, врачи сообщают о низком шансе заражения бактериями через одежду, бытовые предметы и постельное белье. Акушер-гинеколог Татьяна Калина сообщает, что недуг зачастую развивается без тревожных сигналов, что затрудняет его первичное обнаружение. Это, в свою очередь, способствует размножению и распространению микроорганизмов. Лучшей рекомендацией эксперт называет ежегодные обследования у специалиста.

Хламидии обычно поражают шейку матки и уретру, впоследствии нанося ущерб брюшной полости, маточным трубам и области малого таза. Из-за сложившейся ситуации, больные женщины могут страдать от бесплодия, внематочной беременности и маточной непроходимости. Обнаружить болезнь можно по гнойным выделениям из половых органов, кровотечении вне месячных периодов, а также симптомам, напоминающим о цистите. Эффективная профилактика хламидиоза включает в себя использование средств контрацепции и выбор надежного партнера. В ином случае пациент будет вынужден пройти курс лечения антибиотиками.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:30

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