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Минобороны: Россия в 2020 году завершит разработку лазерного оружия

В текущем году в России будет завершена разработка новейшего лазерного комплекса, который предназначен для уничтожения БПЛА и выведения из строя слабозащищенных надводных целей. Такие данные приводит пресс-центр Министерства обороны страны.

«Новый комплекс будет основан на модульном принципе компоновки его базовых элементов, что в будущем откроет новые возможности для постепенного наращивания его мощности и функционала, а также расширит список поражаемых целей. На данный момент ведется активная работа по оснащению лазерными системами противоракетной защиты бортовых систем обороны отечественных самолетов, состоящих на службе в ВВС и других формированиях. "Данные системы защитят военные самолеты от поражения ракетами различного класса с оптическим наведением", - говорится в тексте сообщения оборонного ведомства.

Кроме того, в нынешнем году отечественные конструкторы планируют представить автоматический комплекс оптического электронного противодействия угрозам – эта система будет фактически ослеплять комплексы условного противника, осуществляющие наблюдение и наведение на цели. В обозримом будущем подобный комплекс с названием «Пересвет» можно будет установить на авианосители.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:16

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