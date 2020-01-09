Минобороны: Россия в 2020 году завершит разработку лазерного оружия





«Новый комплекс будет основан на модульном принципе компоновки его базовых элементов, что в будущем откроет новые возможности для постепенного наращивания его мощности и функционала, а также расширит список поражаемых целей. На данный момент ведется активная работа по оснащению лазерными системами противоракетной защиты бортовых систем обороны отечественных самолетов, состоящих на службе в ВВС и других формированиях., - говорится в тексте сообщения оборонного ведомства.Кроме того, в нынешнем году отечественные конструкторы планируют представить автоматический комплекс оптического электронного противодействия угрозам – эта система будет фактически ослеплять комплексы условного противника, осуществляющие наблюдение и наведение на цели. В обозримом будущем подобный комплекс с названием «Пересвет» можно будет установить на авианосители.