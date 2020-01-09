Гарик Сукачев отправился с супругой на отдых в Антарктиду

Гарик Сукачев провел новогодние праздники не в собственном доме, отдав предпочтение Антарктиде вместо жарких экзотических островов и популярных горнолыжных курортов. Эта информация подтвердилась новой публикацией от музыканта в соцсети Instagram. На снимке была запечатлена супруга артиста, которая сфотографировалась на фоне заснеженных гор южного континента. Сзади неё также виднеются растаявшие льдины и небольшое судно, принадлежащее паре.Бывший солист группы «Неприкасаемые» поспешил заверить подписчиков, что представленные изображения не являются фотомонтажом. Он с юмором отметил, что снимок даже заставил его задуматься о смене профессии. Стоит отметить, что Гарик Сукачев и Ольга Королева вот уже 36 лет находятся в счастливом браке. О взаимной поддержке говорит тот факт, что на заре карьеры знаменитого мужа супруга продала собственный ресторан. Вырученные деньги пошли на съемки фильма «Праздник» за авторством певца. Свою любовь последний выразил в хите под названием «Ольга».