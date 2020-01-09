Компания Samsung отказалась от важной функции в Galaxy S20
Южнокорейская компания Samsung решила ухудшить будущий флагман Galaxy S20 еще до его выхода, отказавшись от функции, которую поклонники бренда считали довольно важной. Речь о том, что в устройстве мог появиться дисплей с продвинутыми характеристиками.
Первые слухи о том, что в новом флагманском смартфоне Samsung Galaxy S20 появится дисплей с частотой развертки 120 Гц, появились уже давно. Более того, на минувшей неделе эти данные были подтверждены авторитетным инсайдером, заявившим, что такие же дисплеи получат и более доступные устройства бренда. Однако недавно ему пришлось взять свои слова обратно и сообщить, что компания Samsung исключила из последней тестовой версии прошивки для грядущего флагмана возможность повышения частоты дисплея до 120 Гц. В результате частота дисплея новинки составит прежние 60 Гц, что в 2020 году вряд ли можно назвать флагманским показателем, несмотря на разрешение 2К. Кроме того, сообщается, что из Samsung Galaxy S20 Ultra будут вырезаны важные функции фотокамеры.
В сети микроблогов Twitter пользователи довольно резко отреагировали на такие новости, а сам инсайдер, который всегда называл себя поклонником смартфонов южнокорейского бренда, начал советовать подписчикам отказаться от покупки Samsung Galaxy S20 и обратить внимание на OnePlus 8 Pro.
Первые слухи о том, что в новом флагманском смартфоне Samsung Galaxy S20 появится дисплей с частотой развертки 120 Гц, появились уже давно. Более того, на минувшей неделе эти данные были подтверждены авторитетным инсайдером, заявившим, что такие же дисплеи получат и более доступные устройства бренда. Однако недавно ему пришлось взять свои слова обратно и сообщить, что компания Samsung исключила из последней тестовой версии прошивки для грядущего флагмана возможность повышения частоты дисплея до 120 Гц. В результате частота дисплея новинки составит прежние 60 Гц, что в 2020 году вряд ли можно назвать флагманским показателем, несмотря на разрешение 2К. Кроме того, сообщается, что из Samsung Galaxy S20 Ultra будут вырезаны важные функции фотокамеры.
В сети микроблогов Twitter пользователи довольно резко отреагировали на такие новости, а сам инсайдер, который всегда называл себя поклонником смартфонов южнокорейского бренда, начал советовать подписчикам отказаться от покупки Samsung Galaxy S20 и обратить внимание на OnePlus 8 Pro.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:03