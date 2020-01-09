Компания Samsung отказалась от важной функции в Galaxy S20





Первые слухи о том, что в новом флагманском смартфоне Samsung Galaxy S20 появится дисплей с частотой развертки 120 Гц, появились уже давно. Более того, на минувшей неделе эти данные были подтверждены авторитетным инсайдером, заявившим, что такие же дисплеи получат и более доступные устройства бренда. Однако недавно ему пришлось взять свои слова обратно и сообщить, что компания Samsung исключила из последней тестовой версии прошивки для грядущего флагмана возможность повышения частоты дисплея до 120 Гц. В результате частота дисплея новинки составит прежние 60 Гц, что в 2020 году вряд ли можно назвать флагманским показателем, несмотря на разрешение 2К. Кроме того, сообщается, что из Samsung Galaxy S20 Ultra будут вырезаны важные функции фотокамеры.В сети микроблогов Twitter пользователи довольно резко отреагировали на такие новости, а сам инсайдер, который всегда называл себя поклонником смартфонов южнокорейского бренда, начал советовать подписчикам отказаться от покупки Samsung Galaxy S20 и обратить внимание на OnePlus 8 Pro.