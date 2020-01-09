"Сразу минус 10 лет": Иван Ургант кардинально сменил имидж

В скором времени Иван Ургант планирует отдохнуть от напряженного новогоднего графика. Несколько часов назад телеведущий опубликовал в социальной сети фотографию, на которой показал свою новую прическу. На кадрах знаменитость смотрит на свой смартфон, который держит в руке и делает серьезное лицо. Иван Ургант повернул голову, так чтобы его фанатам было видно, что он выбрил виски. В комментарии к посту в Instagram ведущий шоу "Вечерний Ургант"просто написал: "Отпуск где-то рядом...".Подписчики отреагировали моментально. Они начали восхищаться новым образом Ивана Урганта. Некоторые отметили, что с такой прической знаменитость помолодел на 10 лет. Многие посоветовали телеведущему оставить данный образ и не возвращать старый стиль. Пост уже набрал почти 250 000 лайков.