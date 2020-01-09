Новый худрук «Современника» Виктор Рыжаков рассказал об отношениях с Галиной Волчек





Виктор Рыжаков официально вступил в должность нового художественного руководителя «Современника» 9 января 2020 года. Ранее он работал директором Театрально-культурного центра им. Вс. Мейерхольда. О том, что именно он станет преемником Галины Волчек, стало известно на следующий день после ее похорон. Это решение породило множество слухов о том, что между коллегами были отношения. Виктор Рыжаков эти домыслы отрицает и утверждает, что ничего особенного за этим решением не стоит.Снисходительное отношение Галины Волчек новый худрук «Современника» объяснить не может. Он отметил, что уход из жизни актрисы для него почти такая же неожиданность, как и для всех. По словам режиссера, она несколько лет назад предложила ему поставить спектакль «Хрестоматия» вместе с драматургом Михаилом Дурненковым. Он согласился, но с работой торопиться не стал. В итоге не успел, так как Волчек не стало. Виктор Рыжаков отмечает, что в театре у него много близких людей, с которыми он планирует реализовать множество проектов.