Елена Яковлева рассказала, как едва не утонула в море на отдыхе в Одессе





В ходе интервью с одним из российских изданий Елена Яковлева призналась в неумении плавать. 58-летняя звезда кино и театра вспоминает, что этот недостаток едва ли стоил ей жизни. Речь идет о неприятном инциденте, случившимся с ней в Одессе, когда она отдыхала на пляже в окружении множества людей. Будучи студенткой третьего курса, артистка отправилась на пробы, но решила перед этим позагорать. По неизвестным причинам, будущая знаменитость решила добраться вплавь до волнорезов.Эта идея могла обернутся трагедией, поскольку Яковлева начала тонуть на небольшой глубине из-за сильных волн. Кроме прочего, она поранила руки, когда пыталась выбраться из воды на близлежащие валуны. Присутствующие люди сначала не восприняли серьезность ситуации, но впоследствии спасли молодую особу. Находясь в состоянии чрезвычайного стресса, кинозвезда требовала вызвать спасательную лодку. После подобного происшествия Яковлева больше не приближается к морю, предпочитая лежать на пляже и осматривать достопримечательности.