Звезду «Дом-2» Тату Блюменкранц осудили за «голое» видео с дочерью из ванны
Бывшая участница скандального телевизионного реалити «Дом-2» Тата Блюменкранц опубликовала в Сети новое видео с дочерью. В ролике маленькая Бетти моет своей маме спину. Большинство пользователей интернета не оценили сюжет и отметили, что не понимают, зачем выставлять подобное на всеобщее обозрение.
Тата Блюменкранц достаточно часто в личном аккаунте Instagram показывает совместные материалы со своей малышкой Бетти. На этот раз она превзошла, все рамки и разместила в Сети видео, где они с дочкой принимают ванну. За кадром отчетливо слышно, как Тата говорит, что ребенок моет спину маме.
Подобное откровение пользователи социальных сетей не оценили. Более того, они не поняли, зачем такие ролики отправлять в Сеть. Некоторые отметили, что Тата Блюменкранц явно уже выжила из ума. Другие же говорили, что, скорее всего у нее в жизни больше не происходит ничего интересного и просто выложить большей нечего.
Сама же Тата Блюменкранц не реагирует на критику недоброжелателей. Стоит отметить, что ранее она создала для своей дочери Бетти отдельную страничку в социальных сетях и этот ролик разместила там.
Тата Блюменкранц достаточно часто в личном аккаунте Instagram показывает совместные материалы со своей малышкой Бетти. На этот раз она превзошла, все рамки и разместила в Сети видео, где они с дочкой принимают ванну. За кадром отчетливо слышно, как Тата говорит, что ребенок моет спину маме.
Подобное откровение пользователи социальных сетей не оценили. Более того, они не поняли, зачем такие ролики отправлять в Сеть. Некоторые отметили, что Тата Блюменкранц явно уже выжила из ума. Другие же говорили, что, скорее всего у нее в жизни больше не происходит ничего интересного и просто выложить большей нечего.
Сама же Тата Блюменкранц не реагирует на критику недоброжелателей. Стоит отметить, что ранее она создала для своей дочери Бетти отдельную страничку в социальных сетях и этот ролик разместила там.