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Компания «Яндекс» может стать мобильным оператором

Компания «Яндекс» в обозримом будущем может выйти на рынок мобильной связи со своим новым брендом MVNO. Речь о виртуальном сотовом операторе, который, как предполагают в компании, будет работать на базе оборудования в сети Tele2.
Компания «Яндекс» может стать мобильным оператором

Не исключено, что в будущем пользователи нового мобильного оператора получат возможность осуществлять свободный переход между другими поставщиками услуг сотовой связи. Абонентам при этом планируется предоставить неограниченный доступ к фильмам и аудиозаписям в библиотеках сервисов компании.

Как утверждают источники, «Яндекс» на данный момент ведет переговоры сразу с несколькими операторами мобильной связи по разным проектам, однако достичь реальных договоренностей в данном направлении пока не удалось. В самой компании прессе слухи о возможном выходе на рынок мобильной связи опровергают.

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Технологии / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:44

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