Анастасия Решетова заявила, что у ее сына Ратмира Юнусова "не будет шанса расслабляться"

Анастасия Решетова, Тимати, его мать Симона Юнусова, дочь Алиса и сын Ратмир отдыхают в Коста-Рике. Сегодня модель показала снимок, на котором она в джинсовых шортах, черном топе и рубашке сидит на капоте Hummer. В руках знаменитость держит доску для серфинга. В комментарии в Instagram Анастасия Решетова решила порассуждать, о возможностях которых родители могут дать своим детям. Она отметила, что очень хорошо, когда ребенок занимается сёрфингом, гимнастикой, борьбой, изучает иностранные языки и делает все, что полезно для тела и души. Модель сожалеет, что в детстве не занималась ничем кроме чтения книг, походов по музеям и изредка плаванием.Сейчас Анастасия Решетова занимается всем, что ей нравится. В конце поста возлюбленная Тимати написала: "Но теперь я точно знаю, как буду отрываться на сыне". Также модель отметила, что у Ратмира Юнусова "не будет шанса расслабляться".