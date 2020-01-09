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Анастасия Решетова заявила, что у ее сына Ратмира Юнусова "не будет шанса расслабляться"

Анастасия Решетова опубликовала в Instagram фотографию, на которой она запечатлена сидя на капоте автомобиля Hummer. В комментарии возлюбленная Тимати заявила, что у ее сына Ратмира Юнусова "не будет шанса расслабляться".
Анастасия Решетова заявила, что у ее сына Ратмира Юнусова "не будет шанса расслабляться"

Анастасия Решетова, Тимати, его мать Симона Юнусова, дочь Алиса и сын Ратмир отдыхают в Коста-Рике. Сегодня модель показала снимок, на котором она в джинсовых шортах, черном топе и рубашке сидит на капоте Hummer. В руках знаменитость держит доску для серфинга. В комментарии в Instagram Анастасия Решетова решила порассуждать, о возможностях которых родители могут дать своим детям. Она отметила, что очень хорошо, когда ребенок занимается сёрфингом, гимнастикой, борьбой, изучает иностранные языки и делает все, что полезно для тела и души. Модель сожалеет, что в детстве не занималась ничем кроме чтения книг, походов по музеям и изредка плаванием.

Сейчас Анастасия Решетова занимается всем, что ей нравится. В конце поста возлюбленная Тимати написала: "Но теперь я точно знаю, как буду отрываться на сыне". Также модель отметила, что у Ратмира Юнусова "не будет шанса расслабляться".

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:30

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