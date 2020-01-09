Hisense представила смартфон с уникальным цветным E-Ink дисплеем
Китайская компания Hisense привезла на проходящую в эти дни выставку CES 2020 уникальную новинку. Речь о прототипе нового смартфона, который оснащается довольно необычным дисплеем, выполненным по технологии жидких чернил E-Ink, но при этом цветным.
Как утверждает разработчик, данное устройство является первым в мире смартфоном, который оснащается новинкой такого типа, хотя опыт применения обычных черно-белых E-Ink-дисплеев у мировых производителей довольно большой. В компании также подчеркивают, что серийное производство дисплеев такого типа и устройств с их применением намечен на 2-3 кварталы текущего года. Примерно в эти же сроки, уверены эксперты, Hisense представит и серийную версию показанного в Лас-Вегасе смартфона.
Стоит отметить, что дисплеи, выполненные по технологии E-Ink, являются экономичными и безвредными для зрения. Однако, в нынешнее время они существенно уступают конкурентам по четкости и контрастности передаваемого изображения. Однако в Hisense утверждают, что E-Ink-экраны нового поколения будут полностью лишены этих недостатков.
Как утверждает разработчик, данное устройство является первым в мире смартфоном, который оснащается новинкой такого типа, хотя опыт применения обычных черно-белых E-Ink-дисплеев у мировых производителей довольно большой. В компании также подчеркивают, что серийное производство дисплеев такого типа и устройств с их применением намечен на 2-3 кварталы текущего года. Примерно в эти же сроки, уверены эксперты, Hisense представит и серийную версию показанного в Лас-Вегасе смартфона.
Стоит отметить, что дисплеи, выполненные по технологии E-Ink, являются экономичными и безвредными для зрения. Однако, в нынешнее время они существенно уступают конкурентам по четкости и контрастности передаваемого изображения. Однако в Hisense утверждают, что E-Ink-экраны нового поколения будут полностью лишены этих недостатков.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:16