Поклонники Юрия Антонова едва узнали появившегося на публике постаревшего кумира

Российский бизнесмен и музыкант Андрей Ковалев недавно удивил своих подписчиков в соцсети Instagram. Звезда опубликовала совместную фотографию не только с Катей Лель, но и известным певцом Юрием Антоновым. Новости о 74-летней знаменитости многие преданные фанаты воспринимают с восторгом, ведь артист не часто дает концерты из-за проблем с мениском и последствий разрыва связок на ноге. Хотя композитор находился в теплой домашней обстановке, некоторые комментаторы отметили его уставший вид.Известно, что Антонов изредка выступает на корпоративах, но его услуги стоят около 15 млн рублей. Под публикацией поклонники оставляли восторженные реакции относительно кумира, которого были рады видеть даже в преклонном возрасте. Что касается Кати Лель, то певица проинформировала общественность о планах снять биографический фильм о жизни Антонова. Подобную идею поддержал и её коллега, Андрей Ковалев.