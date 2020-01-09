Китайцы испытали в США беспилотное летающее такси





Новая машина оснащена электродвигателями – всего в ее оснащении присутствует 16 роторов. Благодаря такому оснащению она способна передвигаться по запрограммированному маршруту на скорости до 130 километров в час. При этом весит летающее такси всего около 270 килограмм и способно перевозить такое же количество массы груза или пассажиров. Сообщается, что сейчас этот проект находится на ранее стадии создания, поэтому говорить о будущем коммерческом использовании техники преждевременно.Примечательно, что власти Северной Каролины, на территории которой и проводились испытания, преисполнены оптимизма и даже сравнили китайский дрон-такси со смартфонами, которые в свое время тоже казались чем-то принципиально новым, однако впоследствии стали совершенно привычными для всех.