Китайцы испытали в США беспилотное летающее такси
Китайская компания Ehang, специализирующаяся на разработке дронов, впервые провела на территории США первые испытания летающего такси. Сообщается, что данный беспилотник способен передвигаться в воздухе на скорости до 130 км/ч.
Новая машина оснащена электродвигателями – всего в ее оснащении присутствует 16 роторов. Благодаря такому оснащению она способна передвигаться по запрограммированному маршруту на скорости до 130 километров в час. При этом весит летающее такси всего около 270 килограмм и способно перевозить такое же количество массы груза или пассажиров. Сообщается, что сейчас этот проект находится на ранее стадии создания, поэтому говорить о будущем коммерческом использовании техники преждевременно.
Примечательно, что власти Северной Каролины, на территории которой и проводились испытания, преисполнены оптимизма и даже сравнили китайский дрон-такси со смартфонами, которые в свое время тоже казались чем-то принципиально новым, однако впоследствии стали совершенно привычными для всех.
Новая машина оснащена электродвигателями – всего в ее оснащении присутствует 16 роторов. Благодаря такому оснащению она способна передвигаться по запрограммированному маршруту на скорости до 130 километров в час. При этом весит летающее такси всего около 270 килограмм и способно перевозить такое же количество массы груза или пассажиров. Сообщается, что сейчас этот проект находится на ранее стадии создания, поэтому говорить о будущем коммерческом использовании техники преждевременно.
Примечательно, что власти Северной Каролины, на территории которой и проводились испытания, преисполнены оптимизма и даже сравнили китайский дрон-такси со смартфонами, которые в свое время тоже казались чем-то принципиально новым, однако впоследствии стали совершенно привычными для всех.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:04