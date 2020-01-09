Жена Константина Эрнста растерялась после вопроса Ивана Урганта о беременности

В конце прошлого года стало известно, что Константин Эрнст и его супруга София ждут третьего ребенка, у пары уже есть две дочери Эрика и Кира. Знаменитости несколько месяцев скрывали информацию об их появлении на свет. Накануне актриса побывала на шоу «Вечерний Ургант», где ведущий сразу начал задавать ей вопросы о беременности. Иван Ургант поинтересовался у возлюбленной Константина Эрнста, показывать ее большой живот в эфире или вырезать кадры, на которых его видно. Знаменитость растерялась и ответила, что не может понять, о чем идет речь. Ведущий шоу сразу решил пошутить и сказал: «Или вы не знаете, что вы в положении?».София Эрнст начала смеяться и не смогла ничего ответить на данное заявление. Вместе с актрисой в студию пришел ее коллега по фильму «Союз спасения» Леонид Бичевин, который во время разговора Ивана Урганта и жены Константина Эрнста о беременности просто улыбался и ничего не говорил.