Ученые раскрыли загадку свечения из глаз пациентов во время лучевой терапии





Некоторые пациенты во время лучевой терапии сообщают о том, что видят вспышки света в поле зрения, даже когда глаза были закрыты. Американским ученым из Дартмутского колледжа теперь впервые удалось заснять на камеру это необычное явление. Согласно новому исследованию, свечение происходит из-за того, что внутри стекловидного тела собирается достаточно света для видимого излучения. Подобный феномен идентифицировали как Эффект Черенкова - состояние, которое также вынуждает ядерные реакторы светиться синим оттенком во время погружения в воду.Новые данные могут помочь в улучшении будущих методов лучевой терапии, облегчая переживания больных в отношении этих мигающих огней. Для поиска точных доказательств присутствия черенковского излучения команда задействовала специальную систему камер под названием CDose. Пациенты впоследствии действительно сообщали о вспышках света во время эксперимента. При усовершенствовании подхода, научные показания о наличии излучения могут заменить жалобы больных для более точной терапии.