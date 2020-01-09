Американский астрофизик Рон Маллет закончил работу над формулой для создания машины времени





Ученый взял за основу теорию относительности Эйнштейна, которая говорит о том, что время – это относительная величина, зависящая от силы гравитации и скорости перемещения предмета в пространстве. Согласно этому, оно поддается замедлению или ускорению. Коллегам осталось изобрести способ, которым можно воспользоваться для посещения будущих или прошлых времен. Рон Маллет разработал формулу, применение которой представит время в форме петли. Это позволит перемещаться во времени в любую сторону. Создать устройство для этого можно с помощью кольцевых лазеров.Коллеги Маллета приняли идею довольно скептически. Они считают, что гипотезу сложно проверить на практике, поскольку она носит исключительно теоретический характер. Как и теорию относительности, новую формулу невозможно применить предметно. Рон Маллет соглашается с ограниченностью своих достижений, но не намерен останавливаться на достигнутом. Он планирует продолжить поиски способа свободного перемещения по шкале времени.