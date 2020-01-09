Американский астрофизик Рон Маллет закончил работу над формулой для создания машины времени
Американский астрофизик закончил работу над формулой, основываясь на которой можно построить машину времени. Рон Маллет утверждает, что благодаря этому открытию будет раскрыт секрет путешествий в прошлое и будущее.
Ученый взял за основу теорию относительности Эйнштейна, которая говорит о том, что время – это относительная величина, зависящая от силы гравитации и скорости перемещения предмета в пространстве. Согласно этому, оно поддается замедлению или ускорению. Коллегам осталось изобрести способ, которым можно воспользоваться для посещения будущих или прошлых времен. Рон Маллет разработал формулу, применение которой представит время в форме петли. Это позволит перемещаться во времени в любую сторону. Создать устройство для этого можно с помощью кольцевых лазеров.
Коллеги Маллета приняли идею довольно скептически. Они считают, что гипотезу сложно проверить на практике, поскольку она носит исключительно теоретический характер. Как и теорию относительности, новую формулу невозможно применить предметно. Рон Маллет соглашается с ограниченностью своих достижений, но не намерен останавливаться на достигнутом. Он планирует продолжить поиски способа свободного перемещения по шкале времени.
Ученый взял за основу теорию относительности Эйнштейна, которая говорит о том, что время – это относительная величина, зависящая от силы гравитации и скорости перемещения предмета в пространстве. Согласно этому, оно поддается замедлению или ускорению. Коллегам осталось изобрести способ, которым можно воспользоваться для посещения будущих или прошлых времен. Рон Маллет разработал формулу, применение которой представит время в форме петли. Это позволит перемещаться во времени в любую сторону. Создать устройство для этого можно с помощью кольцевых лазеров.
Коллеги Маллета приняли идею довольно скептически. Они считают, что гипотезу сложно проверить на практике, поскольку она носит исключительно теоретический характер. Как и теорию относительности, новую формулу невозможно применить предметно. Рон Маллет соглашается с ограниченностью своих достижений, но не намерен останавливаться на достигнутом. Он планирует продолжить поиски способа свободного перемещения по шкале времени.