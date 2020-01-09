Бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин получил тяжелую травму

, - отметил Алдонин. Примечательно, что карьеру в профессиональном футболе отец 12-летней Веры Алдониной, родившейся в браке с Началовой, завершил уже довольно давно. При этом спортсмен все еще остается частым гостем на футбольном газоне. Они принимает активное участие в разного рода ветеранских турнирах. Более того, к ближайшему лету Алдонину нужно набрать форму, поскольку в летний период он устраивает в Турции лагерь для молодых футболистов.Дочь Началовой Вера на данный момент тоже проводить в компании отца немало времени. После кончины матери девочка нуждается в заботе, которую ей предоставляют родитель и его нынешняя жена Ольга. Она живет у родителей мамы, поскольку ходит в школу, расположенную неподалеку от их дома.