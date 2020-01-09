Отдыхающая на Сейшельских островах Анна Семенович обходится без макияжа и прически

Недавно Анна Семенович улетела на Сейшельские острова, чтобы отдохнуть после напряженного новогоднего графика. Сегодня знаменитость опубликовала несколько сюжетов, на которых она запечатлена на берегу океана в солнцезащитных очках, с прической в виде пучка на затылке и в пляжном платье в пол. На первом снимке певица подняла руку вверх и смотрит на солнце. На другом она стоит возле скалы и повернула голову в сторону. В комментарии Анна Семенович написала: "Не крашусь, не причесываюсь, просто загораю".Подписчики пожелали исполнительнице хорошего отдыха. Многие поинтересовались у Анны Семенович, как долго она планирует находиться на Сейшельских островах, но ответа пока не получили. Опубликованный в Instagram пост уже набрал более 3 500 лайков.