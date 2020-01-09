Сергей Шнуров с сарказмом отозвался о фильмах «Вторжение» и «Союз Спасения»





Сергей Шнуров недавно опубликовал стихотворение в соцсети Instagram, посвященное недавно вышедшим фильмам «Вторжение» и «Союз Спасения». В публикации музыкант с сожалением отметил, что сейчас находится на зарубежном пляже и не может по достоинству оценить новинки российского кинематографа, которые часто обсуждают СМИ. В свойственной ему манере, певец с юмором охарактеризовал обе работы как «чудо-фильмища, что сознанием масс легко ворочают».Несмотря на сильное желание посетить кинотеатр, Шнуров также выразил сомнение, что новые работы от Федора Бондарчука и Андрея Кравчука стоят его времени и внимания. С его высказыванием согласились многие фанаты, отмечая низкое качество сценария фантастической и исторической кинолент. В то же время, некоторым подписчикам фронтмена группы «Ленинград» понравились сиквел «Притяжения» и фильм о восстании декабристов в 1825 году. Шнуров наконец сообщил, что не сможет вернуться на родину в ближайшие две недели из-за отпуска.