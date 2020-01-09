«Бородину вместо Борисова»: Ведущий «Дом-2» Андрей Черкасов об дискриминации участников проекта
Ведущий скандального телевизионного шоу «Дом-2» Андрей Черкасов объяснил почему, как ему, кажется, забывают о тех участниках, которые покинули проект. Андрей отметил, что на многих каналах есть запрет на личности, которые имели какое-либо отношение к телестройке.
Андрей Черкасов рассказал, что среди бывших участников проекта «Дом-2» очень много талантливых ребят. Однако репутация, которая подпортилась из-за участия в шоу, не дает им двигаться вверх по карьерной лестнице. К таким он отнес Рустама Солнцева, а также Степана Меньшикова.
Тем не менее, он отметил, что были и те, кто все же смог реализовать себя за пределами «ТНТ». В этот список попали Алена Водонаева, а также Виктория Боня.
А вот главные звезды проекта «Дом-2» Ольга Бузова и Ксения Бородина все-таки остаются не у дел. Песни Бузовой неохотно берут для ротации на других музыкальных каналах. По словам Черкасова, Ксения Бородина вообще могла бы заменить Дмитрия Борисова, но из-за своей работы на телестройке она страдает и не развивается в профессиональном плане.
Также Андрей Черкасов подчеркнул, что быть участником реалити-шоу за границей это успех, а здесь если человек ушел с проекта, то его быстро забывают.
Андрей Черкасов рассказал, что среди бывших участников проекта «Дом-2» очень много талантливых ребят. Однако репутация, которая подпортилась из-за участия в шоу, не дает им двигаться вверх по карьерной лестнице. К таким он отнес Рустама Солнцева, а также Степана Меньшикова.
Тем не менее, он отметил, что были и те, кто все же смог реализовать себя за пределами «ТНТ». В этот список попали Алена Водонаева, а также Виктория Боня.
А вот главные звезды проекта «Дом-2» Ольга Бузова и Ксения Бородина все-таки остаются не у дел. Песни Бузовой неохотно берут для ротации на других музыкальных каналах. По словам Черкасова, Ксения Бородина вообще могла бы заменить Дмитрия Борисова, но из-за своей работы на телестройке она страдает и не развивается в профессиональном плане.
Также Андрей Черкасов подчеркнул, что быть участником реалити-шоу за границей это успех, а здесь если человек ушел с проекта, то его быстро забывают.