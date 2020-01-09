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Газу быть: Россия достроит «Северный поток-2» самостоятельно

Проект газового трубопровода «Северный поток-2» будет завершен и введен в эксплуатацию в нынешнем году, причем этот факт никак не зависит от того, сможет ли компания Allseas, которая и вела укладку труб, вернуться к выполнению работ. Эксперты утверждают, что Россия достроит проблемный газопровод самостоятельно, поскольку имеет соответствующую технику.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на представителей компании Nord Stream 2, работы над завершением этого проекта продолжаются. Из запланированных 2460 километров на данный момент проложено уже около 2300 километров, а значит, работы фактически находятся на завершающей стадии. При этом не исключено, что швейцарская компания Allseas, которая занималась прокладкой труб, но остановила свою работу из-за очередных американских санкций, сможет вернуться к работе над проектом. Если же подобного не произойдет, у России есть собственной судно «Академик Черский», которое может вести подводную укладку труб. С таким заявлением выступил гендиректор ИНЭ Сергей Правосудов.

Отмечается, что на данный момент отечественное судно-трубоукладчик располагается в Находке, поэтому его переход к Балтике займет до 2 месяцев. Иными словами, задержка в строительстве газопровода неизбежна, однако не носит критического характера.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:25

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