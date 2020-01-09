Газу быть: Россия достроит «Северный поток-2» самостоятельно





Как сообщают «Известия» со ссылкой на представителей компании Nord Stream 2, работы над завершением этого проекта продолжаются. Из запланированных 2460 километров на данный момент проложено уже около 2300 километров, а значит, работы фактически находятся на завершающей стадии. При этом не исключено, что швейцарская компания Allseas, которая занималась прокладкой труб, но остановила свою работу из-за очередных американских санкций, сможет вернуться к работе над проектом. Если же подобного не произойдет, у России есть собственной судно «Академик Черский», которое может вести подводную укладку труб. С таким заявлением выступил гендиректор ИНЭ Сергей Правосудов.Отмечается, что на данный момент отечественное судно-трубоукладчик располагается в Находке, поэтому его переход к Балтике займет до 2 месяцев. Иными словами, задержка в строительстве газопровода неизбежна, однако не носит критического характера.