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В Йеллоустонском парке ученые нашли питающиеся грязью и дышащие электричеством бактерии

Американские ученые сообщают о невероятном открытии в Йеллоустонском парке. Исследователи нашли бактерии, которые питаются грязью и дышат электричеством.

В попытке решить проблему загрязнения окружающей среды и получить новый источник электроэнергии, ученые обнаружили бактерии, которые могут «питаться» отходами и генерировать ток. Исследователи из Университета штата Вашингтон заметили присутствие микроорганизмов в горячих источниках Национального парка Йеллоустоун. Принцип их работы состоит в превращении вредных загрязнителей в менее токсичные вещества, одновременно производя электричество. Ведущий исследователь Мухаммед Абдельхман сообщил, что температура в этих водоемах может достигать 93 градусов по Цельсию, что является невероятным показателем для любой формы жизни.

Чтобы собрать бактерии в экстремальной среде в течение, биологи изобрели потенциостат - небольшое электронное устройство, которое могло бы привлекать электродами скопление микробов. Поскольку последние передают свои электроны в металлы и другие твердые поверхности, они могли бы производить постоянный поток электричества. Его, в свою очередь, можно можно использовать для приборов с низким энергопотреблением. Хотя ученые надеются, что открытие может стать ключом к решению энергетического и экологического кризиса, они признают, что сбор большого количества бактерий является затруднительным из-за высоких температур.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:19

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