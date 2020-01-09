Microsoft выпустила первое в этом году тестовое обновление Windows 10 с новым функционалом





Речь идет о сборке Win 10 Insider Preview Build 19541, в которой разработчик предлагает пользователям несколько важных изменений в функционале платформы, а не только доработки и исправления выявленных ранее багов. В компании при этом не уточняют, в какое из функциональных обновлений в будущем будет включена указанная сборка. Однако ближайшее плановое обновление Microsoft Windows 10 2004 с индексом 20Н1, уже почти завершено. Следовательно, новые изменения, которые пока являются тестовыми, можно будет увидеть уже в предстоящем осеннем обновлении 20Н2.В числе главных изменений новой сборки называют обновление пиктограммы сервисов позиционирования, новую опцию в менеджере задач, которая позволит отобразить подробную архитектуру каждого отдельного процесса, а также новую версию ассистента Microsoft Cortana, который снова получил возможность быстрых ответов. Не обойдется также и без внушительного перечня устраненных проблем, доработок и исправлений программного кода.