Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала о гонораре бывшей жены Джигарханяна на Первом канале





Татьяна Власова недавно появилась на Первом канале и заявила о том, что воссоединилась с Арменом Джигарханяном. В эфире шоу показали даже фотографию, где бывшие супруги сидят вместе, а на голове прославленного артиста надет колпак Деда Мороза. Вторая супруга актера утверждает, что они вместе встретили Новый год и старая любовь заиграла свежими красками. Она рассказала, что знаменитость признался ей в своих чувствах впервые за все прожитое вместе время.Виталина Цымбалюк-Романовская в ответ на эти заявления молчать не стала. Она считает, что Татьяна Власова пришла на шоу исключительно ради денег. Руководство Первого канала, по мнению пианистки, щедро оплатило всё сказанное в эфире. Более того, все эти слова о вновь вспыхнувших чувствах являются ложью, поскольку Армен Джигарханян на данный момент находится в плохом состоянии и не может самостоятельно принимать решения. В настоящее время за ним ухаживает вовсе не Татьяна Власова, а сиделка.