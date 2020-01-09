Кто из звёзд проекта «ДОМ-2» сделал пластику в 2019-м





Участники скандального телевизионного реалити-шоу «Дом-2» знают, что предела совершенству просто нет. В прошлом году многие девушки проекта решили сделать себе пластику, чтобы подчеркнуть свои достоинства или наоборот избавиться от недостатков.Очень сильно всех удивила Алена Рапунцель, ведь она решилась одновременно сделать сразу две операции. Девушка увеличила себе грудь, а также исправила форму носа. О последней, она говорила, что это была необходимость, потому что ей трудно было дышать.Решила привести тело в порядок после рождения малыша и Катя Колисниченко. Она сделала себе операцию, после которой нужно носить бандаж. Результат ее стараний будет виден уже в ближайшее время.Настя Балинская решила исправить свой взгляд. С помощью современной хирургии она сделала его "лисьим" и отметила, что осталась довольна результатом.Сразу три участницы «Дом-2» увеличили себе грудь. В их число вошли Милена Безбородова, Роза Райсон, а также Настя Иванова.Удивила многих и экс-участница «Дом-2» Вика Борисевич, ведь пока одни увеличивали свои формы, она уменьшила свою грудь, отметив, что всегда мечтала о маленьком бюсте.Ринопластику сделал себе и Арай Чобонян. Молодой человек пошел на то, чтобы изменить себе форму носа. Лицо молодого человека достаточно преобразилось после хирургического вмешательства. Стоит отметить, что о подобной операции мечтает и Иосиф Оганесян.