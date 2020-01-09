Оксана Самойлова не хочет, чтобы её дочь Ариела училась в американской школе

Возлюбленная рэп-исполнителя Джигана предпочла воспользоваться услугами американских врачей во время своей четвертой беременности, поэтому уехала в Майами. Кроме того, недавно знаменитая пара сообщала о покупке дома в этом штате. В то же время, 31-летняя красавица сообщила поклонникам, что не собирается жить в США и покинула территорию России лишь временно. Стоит отметить, что сейчас с беременной мамой находятся три маленьких дочери, старшую из которых Самойлова не хочет отправлять в местную школу.Подобное решение было обусловлено трудностями в обустройстве комнаты для будущего малыша и поиска учебного заведения для 9-летней Ариелы. Дело в том, что поблизости их нового дома нет ни одной школы, поэтому модель решила обучать детей с помощью репетиторов. Молодая мама позднее хочет отправиться обратно на родину, чтобы старшая дочь смогла пройти аттестацию. Неожиданным для подписчиков в соцсети Instagram оказалось заявление Самойловой о том, что она боится рождения четвертого ребенка, несмотря на солидный опыт.