В ГИБДД рассказали о новых правилах сдачи экзамена на права
С начала нового года в России вступили в силу новые правила сдачи экзаменов на получение водительских прав. Об особенностях этих изменений рассказал руководитель департамента экзаменационной работы ГИБДД страны Николай Гиляков.
Так, по словам Гилякова, кандидаты в водители отныне будут проходить тестирование на закрытых для движения другого транспорта территориях, а также на участках дорог общего пользования, интенсивность движения на которых довольно низкая. Это могут быть, к примеру, стоянки возле крупных торговых комплексов. Кроме того, как утверждает представитель ГИБДД, будущие водители не смогут заранее знать, по какому именно маршруту планируется провести экзамен. Наконец, с 1 октября текущего года у экзаменаторов появится возможность самостоятельно выбирать дороги, по которым проедут кандидаты. При этом в ГИБДД будет составлен специальных список экзаменационных маршрутов.
Кроме всего прочего, у сдающих на водительские права теперь будет возможность оспаривать результаты экзамена. В ведомстве считают, что это позволит немного повысить качество оценки водительских навыков у большинства кандидатов. Изменения будут и в теоретической части экзамена. Сюда включат дополнительные вопросы по психологии и выведут отдельный блок тестов, которые касаются медицинской подготовки будущих водителей. Впрочем, пока новшества для «теории» пока еще не введены, специалисты до сих пор занимаются их проработкой.
Так, по словам Гилякова, кандидаты в водители отныне будут проходить тестирование на закрытых для движения другого транспорта территориях, а также на участках дорог общего пользования, интенсивность движения на которых довольно низкая. Это могут быть, к примеру, стоянки возле крупных торговых комплексов. Кроме того, как утверждает представитель ГИБДД, будущие водители не смогут заранее знать, по какому именно маршруту планируется провести экзамен. Наконец, с 1 октября текущего года у экзаменаторов появится возможность самостоятельно выбирать дороги, по которым проедут кандидаты. При этом в ГИБДД будет составлен специальных список экзаменационных маршрутов.
Кроме всего прочего, у сдающих на водительские права теперь будет возможность оспаривать результаты экзамена. В ведомстве считают, что это позволит немного повысить качество оценки водительских навыков у большинства кандидатов. Изменения будут и в теоретической части экзамена. Сюда включат дополнительные вопросы по психологии и выведут отдельный блок тестов, которые касаются медицинской подготовки будущих водителей. Впрочем, пока новшества для «теории» пока еще не введены, специалисты до сих пор занимаются их проработкой.