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В ГИБДД рассказали о новых правилах сдачи экзамена на права

С начала нового года в России вступили в силу новые правила сдачи экзаменов на получение водительских прав. Об особенностях этих изменений рассказал руководитель департамента экзаменационной работы ГИБДД страны Николай Гиляков.
В ГИБДД рассказали о новых правилах сдачи экзамена на права

Так, по словам Гилякова, кандидаты в водители отныне будут проходить тестирование на закрытых для движения другого транспорта территориях, а также на участках дорог общего пользования, интенсивность движения на которых довольно низкая. Это могут быть, к примеру, стоянки возле крупных торговых комплексов. Кроме того, как утверждает представитель ГИБДД, будущие водители не смогут заранее знать, по какому именно маршруту планируется провести экзамен. Наконец, с 1 октября текущего года у экзаменаторов появится возможность самостоятельно выбирать дороги, по которым проедут кандидаты. При этом в ГИБДД будет составлен специальных список экзаменационных маршрутов.

Кроме всего прочего, у сдающих на водительские права теперь будет возможность оспаривать результаты экзамена. В ведомстве считают, что это позволит немного повысить качество оценки водительских навыков у большинства кандидатов. Изменения будут и в теоретической части экзамена. Сюда включат дополнительные вопросы по психологии и выведут отдельный блок тестов, которые касаются медицинской подготовки будущих водителей. Впрочем, пока новшества для «теории» пока еще не введены, специалисты до сих пор занимаются их проработкой.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:55

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