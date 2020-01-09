В ГИБДД рассказали о новых правилах сдачи экзамена на права





Так, по словам Гилякова, кандидаты в водители отныне будут проходить тестирование на закрытых для движения другого транспорта территориях, а также на участках дорог общего пользования, интенсивность движения на которых довольно низкая. Это могут быть, к примеру, стоянки возле крупных торговых комплексов. Кроме того, как утверждает представитель ГИБДД, будущие водители не смогут заранее знать, по какому именно маршруту планируется провести экзамен. Наконец, с 1 октября текущего года у экзаменаторов появится возможность самостоятельно выбирать дороги, по которым проедут кандидаты. При этом в ГИБДД будет составлен специальных список экзаменационных маршрутов.Кроме всего прочего, у сдающих на водительские права теперь будет возможность оспаривать результаты экзамена. В ведомстве считают, что это позволит немного повысить качество оценки водительских навыков у большинства кандидатов. Изменения будут и в теоретической части экзамена. Сюда включат дополнительные вопросы по психологии и выведут отдельный блок тестов, которые касаются медицинской подготовки будущих водителей. Впрочем, пока новшества для «теории» пока еще не введены, специалисты до сих пор занимаются их проработкой.