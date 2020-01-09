Певицу Grimes заподозрили в беременности от Илона Маска
Отношения Илона Маска с певицей Grimes успели обрасти многочисленными слухами. Недавно эпатажную поп-звезду заподозрили в беременности от гендиректора Tesla.
Певица Grimes, известная также как Клэр Буше спровоцировала слухи о грядущем рождении ребенка. Новая публикация в соцсети Instagram заставила фанатов думать, что она ждет своего первенца от Илона Маска. 31-летняя исполнительница предстала топлес с отредактированным изображением малыша в животе. Хотя поп-звезда разместила фотографию лишь с подписью: "Ха-ха, почти преодолела цензуру Инстаграма", позже она якобы подтвердила свое интересное положение в комментариях под постом. Артистка также посетовала на строгую политику веб-платформы, поскольку была вынуждена прикрыть грудь.
Напоминаем, что Grimes является канадской певицей, автором песен и продюсером, которая обрела популярность благодаря своей загадочной электронной музыкой. Знаменитость встречается с миллиардером и главой компании Tesla Илоном Маском еще с 2018 года. Их отношения подтвердились, когда пара появилась на красной дорожке во время Met Gala два года тому назад. Что касается бизнесмена, то он пока не подтвердил слухи об ожидании ребенка.
Певица Grimes, известная также как Клэр Буше спровоцировала слухи о грядущем рождении ребенка. Новая публикация в соцсети Instagram заставила фанатов думать, что она ждет своего первенца от Илона Маска. 31-летняя исполнительница предстала топлес с отредактированным изображением малыша в животе. Хотя поп-звезда разместила фотографию лишь с подписью: "Ха-ха, почти преодолела цензуру Инстаграма", позже она якобы подтвердила свое интересное положение в комментариях под постом. Артистка также посетовала на строгую политику веб-платформы, поскольку была вынуждена прикрыть грудь.
Напоминаем, что Grimes является канадской певицей, автором песен и продюсером, которая обрела популярность благодаря своей загадочной электронной музыкой. Знаменитость встречается с миллиардером и главой компании Tesla Илоном Маском еще с 2018 года. Их отношения подтвердились, когда пара появилась на красной дорожке во время Met Gala два года тому назад. Что касается бизнесмена, то он пока не подтвердил слухи об ожидании ребенка.