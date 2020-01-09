«Это повлияло на мой мозг»: Джастин Бибер сообщил о болезни Лайма
Знаменитый американский певец Джастин Бибер выступил с заявлением о том, что в последние два годе борется с болезнью Лайма. Речь идет о тяжелом и потенциально опасном инфекционном заболевании, которое передается человеку через укусы клещей. В случае несвоевременного лечения этот недуг приводит к инвалидности, а иногда к смерти.
Этим известием 25-летний исполнитель поделился с поклонниками через свою страничку в социальной сети Instagram, опровергнув тем самым многочисленные слухи о том, что его измученный внешний вид вызван злоупотреблением запрещенными препаратами. «У меня не так давно выявили болезнь Лайма, а также хронический мононуклеоз. Это повлияло на функции моего мозга, кожу, энергию и общее самочувствие», - пишет Джастин Бибер в своей публикации и обещает выпустить серию видеороликов, в которых подробней расскажет о своем заболевании.
Стоит отметить, что весной минувшего года Джастин Бибер неожиданно объявил, что временно покидает сцену. Свое решение артист мотивировал тем, что здоровье и семья являются наиболее важными для него. Позднее певец также сделал признание, что столкнулся с продолжительной депрессией и даже рассказал публике о своем опыте употребления запрещенных веществ. Более того, уже осенью того же года папарацци заметили певца в Беверли-Хиллз, передвигающегося с переносной капельницей.
Этим известием 25-летний исполнитель поделился с поклонниками через свою страничку в социальной сети Instagram, опровергнув тем самым многочисленные слухи о том, что его измученный внешний вид вызван злоупотреблением запрещенными препаратами. «У меня не так давно выявили болезнь Лайма, а также хронический мононуклеоз. Это повлияло на функции моего мозга, кожу, энергию и общее самочувствие», - пишет Джастин Бибер в своей публикации и обещает выпустить серию видеороликов, в которых подробней расскажет о своем заболевании.
Стоит отметить, что весной минувшего года Джастин Бибер неожиданно объявил, что временно покидает сцену. Свое решение артист мотивировал тем, что здоровье и семья являются наиболее важными для него. Позднее певец также сделал признание, что столкнулся с продолжительной депрессией и даже рассказал публике о своем опыте употребления запрещенных веществ. Более того, уже осенью того же года папарацци заметили певца в Беверли-Хиллз, передвигающегося с переносной капельницей.