«Это повлияло на мой мозг»: Джастин Бибер сообщил о болезни Лайма

Этим известием 25-летний исполнитель поделился с поклонниками через свою страничку в социальной сети Instagram, опровергнув тем самым многочисленные слухи о том, что его измученный внешний вид вызван злоупотреблением запрещенными препаратами., - пишет Джастин Бибер в своей публикации и обещает выпустить серию видеороликов, в которых подробней расскажет о своем заболевании.Стоит отметить, что весной минувшего года Джастин Бибер неожиданно объявил, что временно покидает сцену. Свое решение артист мотивировал тем, что здоровье и семья являются наиболее важными для него. Позднее певец также сделал признание, что столкнулся с продолжительной депрессией и даже рассказал публике о своем опыте употребления запрещенных веществ. Более того, уже осенью того же года папарацци заметили певца в Беверли-Хиллз, передвигающегося с переносной капельницей.