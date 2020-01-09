Популярный бюджетник от Samsung Galaxy A40s обновился до Android 10 раньше времени





Обновление приходит «по воздуху» для пользователей Samsung Galaxy A40s из Гонконга и Китая. Что же касается европейских версий данного смартфона, то данный процесс начнется в ближайшие недели. Стоит отметить, что Galaxy A40s является третьей моделью из линейки бюджетных устройств Samsung Galaxy A-series, которая получила обновление до самой свежей версии мобильной платформы от Google. Всего же, с учетом данного устройства, компания обновила до 10-ой версии Android уже шесть своих смартфонов.Примечателен и тот факт, что, согласно опубликованным еще в ноябре минувшего года планам компании по обновлению программных оболочек, Galaxy A40s должен был быть изменен лишь в феврале этого года. Иными словами, производитель опережает собственные планы по рассылке нового программного кода для устройств бренда.