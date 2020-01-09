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Популярный бюджетник от Samsung Galaxy A40s обновился до Android 10 раньше времени

Южнокорейская компания Samsung уже рассылает владельцам среднебюджетного смартфона Galaxy A40s обновление фирменной программной оболочки One UI 2.0. Таким образом, один из самых популярных гаджетов бренда получил Android 10 раньше времени, поскольку изначально это планировалось сделать только в феврале 2020 года.

Обновление приходит «по воздуху» для пользователей Samsung Galaxy A40s из Гонконга и Китая. Что же касается европейских версий данного смартфона, то данный процесс начнется в ближайшие недели. Стоит отметить, что Galaxy A40s является третьей моделью из линейки бюджетных устройств Samsung Galaxy A-series, которая получила обновление до самой свежей версии мобильной платформы от Google. Всего же, с учетом данного устройства, компания обновила до 10-ой версии Android уже шесть своих смартфонов.

Примечателен и тот факт, что, согласно опубликованным еще в ноябре минувшего года планам компании по обновлению программных оболочек, Galaxy A40s должен был быть изменен лишь в феврале этого года. Иными словами, производитель опережает собственные планы по рассылке нового программного кода для устройств бренда.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:19

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