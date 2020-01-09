«Какая красота»: Анфиса Чехова показала образ в купальнике на фоне французских Альп

На своей страничке в социальной сети Instagram Анфиса Чехова опубликовала видео, на котором сбрасывает одежду и в купальнике входит в бассейн с горячей водой, а в адрес поклонников телеведущая решила отправить воздушный поцелуй., - отметила она. Примечательно, что судя по геометке, отдыхает Чехова в Шамони-Мон-Блан, который славится своим многочисленным термальным источникам. Поклонники к слову, высоко оценили виды, открывающиеся прямо из теплого бассейна звезды, а потому оставили под этой публикацией немало восторженных комментариев., - пишут многие из подписчиков странички Анфисы Чеховой.