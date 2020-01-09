«Какая красота»: Анфиса Чехова показала образ в купальнике на фоне французских Альп
Известная российская телеведущая Анфиса Чехова в эти дни проводит отпуск на одном из горнолыжных курортов во французских Альпах. Знаменитость уже успела поделиться с поклонниками первыми кадрами своего отдыха, поразив многих образом в купальнике на фоне заснеженных вершин.
На своей страничке в социальной сети Instagram Анфиса Чехова опубликовала видео, на котором сбрасывает одежду и в купальнике входит в бассейн с горячей водой, а в адрес поклонников телеведущая решила отправить воздушный поцелуй. «Какая красота», - отметила она. Примечательно, что судя по геометке, отдыхает Чехова в Шамони-Мон-Блан, который славится своим многочисленным термальным источникам. Поклонники к слову, высоко оценили виды, открывающиеся прямо из теплого бассейна звезды, а потому оставили под этой публикацией немало восторженных комментариев.
«Блаженство», «Мне так нравится ваша женственность», «Как же красиво, просто мечта», - пишут многие из подписчиков странички Анфисы Чеховой.
На своей страничке в социальной сети Instagram Анфиса Чехова опубликовала видео, на котором сбрасывает одежду и в купальнике входит в бассейн с горячей водой, а в адрес поклонников телеведущая решила отправить воздушный поцелуй. «Какая красота», - отметила она. Примечательно, что судя по геометке, отдыхает Чехова в Шамони-Мон-Блан, который славится своим многочисленным термальным источникам. Поклонники к слову, высоко оценили виды, открывающиеся прямо из теплого бассейна звезды, а потому оставили под этой публикацией немало восторженных комментариев.
«Блаженство», «Мне так нравится ваша женственность», «Как же красиво, просто мечта», - пишут многие из подписчиков странички Анфисы Чеховой.