Меган Маркл и принц Гарри решили отказаться от королевских полномочий

Такое решение, по словам супругов, было принято ими после нескольких месяцев тяжелых размышлений и обсуждений в кругу семьи. Более того, Меган Маркл и принц Гарри заявляют, что намерены обрести финансовую независимость от Короны. При этом герцоги подчеркивают, что они непременно продолжат поддерживать королеву во всем. В завершение этого обращения супруги добавили, что совершенно не планируют прерывать контакты с членами монаршего семейства. Всех своих поклонников они при этом поблагодарили за оказанную поддержку.Примечательно, что с таким заявлением Меган Маркл и ее супруг выступили сразу же после возвращения из Канады и снова на волне критики, которая вылилась в их адрес из-за очередного нарушения традиций. Раскритиковали супругов и за то, что они проигнорировали день рождения Кейт Миддлтон, а также отказались встретить Рождество в семейному кругу, отправившись на полтора месяца в поездку.