Критика Аллы Пугачевой обернулась для Вадима Манукяна закрытием страницы в «Одноклассниках»





Аккаунт в популярной социальной сети Манукян завел как раз после критики в адрес руководства Первого канала из-за чрезмерного внимания к персоне Пугачевой. Внимание этой учетной записи блогер не уделял, однако за годы его последующей деятельности при парламенте на нее подписались много читателей. Фактически именно Алла Борисовна перевела его на эту платформу, а позднее поспособствовала его уходу. Причем, если в прошлый раз критика Пугачевой позволила наладить сотрудничество с Думой и завести популярную страницу в «Одноклассниках», то очередная порция критики эту страницу закрыли. Впрочем, сам Вадим Манукян не исключает и той возможности, что эти два события могут быть никак не связаны между собой., - цитирует слова Манукяна портал «Дни.ру».