Критика Аллы Пугачевой обернулась для Вадима Манукяна закрытием страницы в «Одноклассниках»
Российский блогер Вадим Манукян, который на данный момент является экспертом при Госдуме, поделился интересными фактами. По его словам, после резкой критики в адрес Аллы Пугачевой, именно Примадонна поспособствовала тому, чтобы страницу блогера в соцсети «Одноклассники» закрыли.
Аккаунт в популярной социальной сети Манукян завел как раз после критики в адрес руководства Первого канала из-за чрезмерного внимания к персоне Пугачевой. Внимание этой учетной записи блогер не уделял, однако за годы его последующей деятельности при парламенте на нее подписались много читателей. Фактически именно Алла Борисовна перевела его на эту платформу, а позднее поспособствовала его уходу. Причем, если в прошлый раз критика Пугачевой позволила наладить сотрудничество с Думой и завести популярную страницу в «Одноклассниках», то очередная порция критики эту страницу закрыли. Впрочем, сам Вадим Манукян не исключает и той возможности, что эти два события могут быть никак не связаны между собой.
«Пугачева меня туда привела и она же впоследствии поставила точку в присутствии в данной социально сети. Могу ее только за это поблагодарить, даже если она здесь ни при чем. Как бы там ни было, но 3 года на Одноклассниках для меня завершились», - цитирует слова Манукяна портал «Дни.ру».
Аккаунт в популярной социальной сети Манукян завел как раз после критики в адрес руководства Первого канала из-за чрезмерного внимания к персоне Пугачевой. Внимание этой учетной записи блогер не уделял, однако за годы его последующей деятельности при парламенте на нее подписались много читателей. Фактически именно Алла Борисовна перевела его на эту платформу, а позднее поспособствовала его уходу. Причем, если в прошлый раз критика Пугачевой позволила наладить сотрудничество с Думой и завести популярную страницу в «Одноклассниках», то очередная порция критики эту страницу закрыли. Впрочем, сам Вадим Манукян не исключает и той возможности, что эти два события могут быть никак не связаны между собой.
«Пугачева меня туда привела и она же впоследствии поставила точку в присутствии в данной социально сети. Могу ее только за это поблагодарить, даже если она здесь ни при чем. Как бы там ни было, но 3 года на Одноклассниках для меня завершились», - цитирует слова Манукяна портал «Дни.ру».