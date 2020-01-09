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Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель показала "беременный" живот

Участники проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко накануне устроили забавную сценку, в ходе которой беременная звезда реалити-шоу показала живот, украсив его нарисованным лицом.

Участник проекта "Дом-2" Дмитрий Дмитренко решил показать свое актерское мастерство и оригинально презентовать Ольге Рапунцель новые серьги. Мужчина вошел в комнату в костюме Карлсона, а его беременная возлюбленная вышла с перевязанным красной ленточкой животом. Затем он потянул за ленточку и Рапунцель-старшая подняла майку, показав эту часть тела со смешным лицом.

Прежде Ольга Рапунцель скрывала вторую беременность и многие считали, что на самом деле звезда не ждет рождения второго малыша. Теперь же, скорее всего, сомнения можно считать беспочвенными.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Joker Сегодня, 08:05

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