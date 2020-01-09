Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель показала "беременный" живот





Участник проекта "Дом-2" Дмитрий Дмитренко решил показать свое актерское мастерство и оригинально презентовать Ольге Рапунцель новые серьги. Мужчина вошел в комнату в костюме Карлсона, а его беременная возлюбленная вышла с перевязанным красной ленточкой животом. Затем он потянул за ленточку и Рапунцель-старшая подняла майку, показав эту часть тела со смешным лицом.Прежде Ольга Рапунцель скрывала вторую беременность и многие считали, что на самом деле звезда не ждет рождения второго малыша. Теперь же, скорее всего, сомнения можно считать беспочвенными.