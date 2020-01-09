"Сам стал инициатором поездки": Саша Черно призналась, что не тащила Иосифа Оганесяна в ЗАГС
Участница проекта "Дом-2" Саша Черно не раз попадала под критику со стороны поклонников, ведь она якобы давит на своего супруга Иосифа Оганесяна, причем с самого начала их отношений. В своем микроблоге в Instagram беременная звезда реалити-шоу в очередной раз призналась, что на самом деле мужчина сам решил подать заявление в ЗАГС.
Саша Черно во время встреч с будущим супругом действительно говорила о том, как хочет выйти замуж, иметь семью и детей. Как оказалось, девушка даже ставила избраннику ультиматум по поводу затянувшихся отношений.
Саша Черно отметила, что Иосиф Оганесян сделал предложение, сам захотел поехать в ЗАГС и подать заявление, вот только звезда реалити-шоу об этом его не просила.
Саша Черно во время встреч с будущим супругом действительно говорила о том, как хочет выйти замуж, иметь семью и детей. Как оказалось, девушка даже ставила избраннику ультиматум по поводу затянувшихся отношений.
Саша Черно отметила, что Иосиф Оганесян сделал предложение, сам захотел поехать в ЗАГС и подать заявление, вот только звезда реалити-шоу об этом его не просила.