"Сам стал инициатором поездки": Саша Черно призналась, что не тащила Иосифа Оганесяна в ЗАГС





Саша Черно во время встреч с будущим супругом действительно говорила о том, как хочет выйти замуж, иметь семью и детей. Как оказалось, девушка даже ставила избраннику ультиматум по поводу затянувшихся отношений.Саша Черно отметила, что Иосиф Оганесян сделал предложение, сам захотел поехать в ЗАГС и подать заявление, вот только звезда реалити-шоу об этом его не просила.