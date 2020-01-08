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Ao Air представила «маску будущего» Atmos Faceware для защиты от грязного воздуха

На выставке CES 2020, которая проходит в эти дни в американском Лос-Анджелесе, компания Ao Air представила маску будущего под названием Atmos Faceware. Отмечается, что этот прозрачный современный респиратор обеспечит владельцу защиту от грязного воздуха в случае экологической катастрофы.

Примечательно, что свою новинку производитель решил представить в самое подходящее время. Так, на данный момент территория Австралии погружена в крупные пожары, от которых уже начали страдать жители ближайших регионов. И новинка создана как раз для обеспечения защиты в подобных ситуациях. При этом, ношение новой маски Atmos Faceware не требует от пользователя герметичного уплотнения, продолжая эффективно очищать окружающий воздух от вредных твердых примесей, делая это намного лучше стандартных респираторов с воздушными фильтрами грубой или мелкой очистки.

Правда, за такой высокий уровень защиты придется выложить порядка 350 долларов США, что эквивалентно 21 500 российских рублей. В эту сумму включен сам гаджет, а также четыре дополнительных фильтра к нему, которых, как заявляет разработчик, должно хватить примерно на 4 месяца использования. Компания уже открыла предварительные заказы на свое новое устройство, а его первые отгрузки должны начаться в середине этого года.

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Технологии / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 21:07

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