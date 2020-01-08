Захар Саленко: "С Татьяной Строковой общаемся только в рамках коллектива"





Участник проекта "Дом-2" Захар Саленко объяснил, что никакого негатива в свою сторону от Татьяны Строковой он не чувствует. В то же время он сам тоже не старается задеть звезду реалити-шоу. Общаются бывшие влюбленные только в рамках коллектива, никаких личных бесед не ведут.В целом Захар Саленко называет отношения с Татьяной Строковой нормальными, видимо, молодым людям удалось решить конфликты и найти общий язык.