Захар Саленко: "С Татьяной Строковой общаемся только в рамках коллектива"
Участник проекта "Дом-2" Захар Саленко рассказал о своих нынешних отношениях с Татьяной Строковой. Молодой человек отметил, что они общаются только в рамках коллектива.
Участник проекта "Дом-2" Захар Саленко объяснил, что никакого негатива в свою сторону от Татьяны Строковой он не чувствует. В то же время он сам тоже не старается задеть звезду реалити-шоу. Общаются бывшие влюбленные только в рамках коллектива, никаких личных бесед не ведут.
В целом Захар Саленко называет отношения с Татьяной Строковой нормальными, видимо, молодым людям удалось решить конфликты и найти общий язык.
Участник проекта "Дом-2" Захар Саленко объяснил, что никакого негатива в свою сторону от Татьяны Строковой он не чувствует. В то же время он сам тоже не старается задеть звезду реалити-шоу. Общаются бывшие влюбленные только в рамках коллектива, никаких личных бесед не ведут.
В целом Захар Саленко называет отношения с Татьяной Строковой нормальными, видимо, молодым людям удалось решить конфликты и найти общий язык.