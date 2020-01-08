Наушники Apple AirPods Pro оказались совместимы с iPhone самых старых поколений





Как выяснили пользователи, подключить новые продвинутые AirPods Pro можно к намного более старым моделям iPhone. Одному из владельцев, к примеру, удалось подключить свои наушники к iPhone 3GS 2009 года выпуска, причем, наушники без проблем прошли сопряжение со смартфоном и начали полноценно работать. Более того, сохранилась активной даже технология активного шумоподавления, которая и стала основным нововведением в AirPods Pro. Разумеется, быстрого сопряжения, как с более новыми устройствами бренда, получить не удастся, но и без того процесс выглядит совсем не сложным.Саму ситуацию пользователи и эксперты считают весьма занятной, особенно, принимая во внимание тот факт, что компания из Купертино зачастую старается препятствовать подобной совместимости.