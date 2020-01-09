Мария Порошина с помощью «умного» фитнес-браслета смогла вернуться в прежнюю форму после родов





Для того, чтобы отлично выглядеть на сцене после родов, Марии Порошиной приходится очень много работать над собой. В этом ей помогает давняя знакомая – диетолог с медицинским образованием. Однако это не всё. 1 ноября в прошлом году Ян (парень старшей дочери Полины) подарил актрисе «умный» фитнес-браслет, при помощи которого она научилась контролировать число шагов во время прогулок. Также помогает поддерживать форму ходьба на беговой дорожке. Как отметили близкие актрисы, с гаджетом она предпочитает не расставаться.Отдельную роль играет рацион Марии Порошиной. Она выбрала самый эффективный: раздельное питание, которое в своё время выбрала и Ксения Собчак. Суть в данной системе заключается в том, что за один приём пищи необходимо съедать продукты, которые содержат только белки, другой – углеводы, жиры – в очень ограниченном количестве. Также актриса не забывает выпивать стакан воды с утра натощак и ограничивать потребление жареного и жирного. Новогодние праздники Мария Порошина отметила за городом в компании подруги, её семьи и своих детей. А 8 января приступила к работе в театре – у актрисы постановки, в особенно загруженные дни она предпочитает обходится без вечерних занятий на тренажере, чтобы не перегружать тело, рассказала знаменитость «Комсомольской правде».