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Мария Порошина с помощью «умного» фитнес-браслета смогла вернуться в прежнюю форму после родов

Совсем скоро, 11 января, пятому ребёнку Марии Порошиной исполняется один год. После родов актриса для восстановления формы приняла целый комплекс мер, среди которых правильное питание, физические нагрузки и «умный» фитнес-браслет, помогающий всё контролировать.

Для того, чтобы отлично выглядеть на сцене после родов, Марии Порошиной приходится очень много работать над собой. В этом ей помогает давняя знакомая – диетолог с медицинским образованием. Однако это не всё. 1 ноября в прошлом году Ян (парень старшей дочери Полины) подарил актрисе «умный» фитнес-браслет, при помощи которого она научилась контролировать число шагов во время прогулок. Также помогает поддерживать форму ходьба на беговой дорожке. Как отметили близкие актрисы, с гаджетом она предпочитает не расставаться.

Отдельную роль играет рацион Марии Порошиной. Она выбрала самый эффективный: раздельное питание, которое в своё время выбрала и Ксения Собчак. Суть в данной системе заключается в том, что за один приём пищи необходимо съедать продукты, которые содержат только белки, другой – углеводы, жиры – в очень ограниченном количестве. Также актриса не забывает выпивать стакан воды с утра натощак и ограничивать потребление жареного и жирного. Новогодние праздники Мария Порошина отметила за городом в компании подруги, её семьи и своих детей. А 8 января приступила к работе в театре – у актрисы постановки, в особенно загруженные дни она предпочитает обходится без вечерних занятий на тренажере, чтобы не перегружать тело, рассказала знаменитость «Комсомольской правде».

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Культура / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 08:15

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