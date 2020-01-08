"Его слова отложились в моей голове": Юлия Белая объяснила боязнь заводить семью с Евгением Ромашовым
Участница проекта "Дом-2" Юлия Белая объяснила, почему она не хочет заводить семью с Евгением Ромашовым. Как оказалось, однажды возлюбленный сказал брюнетке, что она - женщина не для семьи, и это отложилось в ее голове.
Звезда проекта "Дом-2" Юлия Белая призналась, что она - творческий человек и любит, когда ее мысли в голове в порядке. Ей необходимо оставаться в гармонии с собой, чтобы она не была раздраженной. Брюнетка опасается, что когда она и Евгений Ромашов создадут семью, она будет сидеть дома в четырех стенах.
Однажды Евгений Ромашов в ссоре сказал избраннице, что не хочет ничего для нее делать, и она его не поддерживает. Юлию Белую молодой человек назвал женщиной не для семьи, а эти обидные слова отложились в ее голове, и теперь брюнетка попросту боится заводить семью.
Звезда проекта "Дом-2" Юлия Белая призналась, что она - творческий человек и любит, когда ее мысли в голове в порядке. Ей необходимо оставаться в гармонии с собой, чтобы она не была раздраженной. Брюнетка опасается, что когда она и Евгений Ромашов создадут семью, она будет сидеть дома в четырех стенах.
Однажды Евгений Ромашов в ссоре сказал избраннице, что не хочет ничего для нее делать, и она его не поддерживает. Юлию Белую молодой человек назвал женщиной не для семьи, а эти обидные слова отложились в ее голове, и теперь брюнетка попросту боится заводить семью.