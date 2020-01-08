У звезды проекта "Дом-2" Анастасии Стецевят разошелся шов на ноге после перелома и операции
Звезда проекта «Дом-2» Анастасия Стецевят еще осенью прошлого года сломала ногу, когда была на Сейшельских островах. Там девушке наложили гипс, а в Москве сделали операцию, однако теперь у нее разошелся шов.
На своей странице в Instagram участница проекта "Дом-2" Анастасия Стецевят показала снимок больной ноги. По приезду девушки в Москву она первым делом обратилась к специалистам, но ей сказали, что нужно обязательно делать операцию. В итоге блондинке поставили пластину, отправив на реабилитацию.
Теперь же Анастасия Стецевят призналась, что у нее после операции разошелся шов. На снимке она показала ногу, замазанную в больном участке зеленкой. Блондинка пожаловалась, что теперь она вынуждена хромать и не наступать на больную ногу, чтобы шов не разошелся еще больше. Возможно, девушке потребуется еще одна операция.
Поклонники выразили Анастасии Стецевят поддержку и посочувствовали участнице проекта "Дом-2", ведь теперь она не может сниматься, плохо ходит и жалуется на боли.
На своей странице в Instagram участница проекта "Дом-2" Анастасия Стецевят показала снимок больной ноги. По приезду девушки в Москву она первым делом обратилась к специалистам, но ей сказали, что нужно обязательно делать операцию. В итоге блондинке поставили пластину, отправив на реабилитацию.
Теперь же Анастасия Стецевят призналась, что у нее после операции разошелся шов. На снимке она показала ногу, замазанную в больном участке зеленкой. Блондинка пожаловалась, что теперь она вынуждена хромать и не наступать на больную ногу, чтобы шов не разошелся еще больше. Возможно, девушке потребуется еще одна операция.
Поклонники выразили Анастасии Стецевят поддержку и посочувствовали участнице проекта "Дом-2", ведь теперь она не может сниматься, плохо ходит и жалуется на боли.